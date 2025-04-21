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12:30, 21 апреля 2025Путешествия

Россиянам станет проще попасть в одну из самых закрытых стран мира

Туркменистан вводит электронные визы, которые можно оформить без приглашения
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал правки в закон «О миграции», которые позволят путешественникам оформлять электронную визу для посещения страны. Об этом сообщается на сайте Туркменской государственной издательской службы.

Теперь туристам, в том числе россиянам, станет проще попасть в одну из самых закрытых стран мира, поскольку для онлайн-визы не будет требоваться приглашение. Получить въездной документ можно будет на сайте Государственной миграционной службы migration.gov.tm.

В декабре 2024 года МИД РФ объявил о расширении списка стран, граждане которых могут въехать в Россию по единой электронной визе. В их число также вошел Туркменистан.

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