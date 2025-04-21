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09:00, 21 апреля 2025Путешествия

Россиянка описала некоторые привычки немцев фразой «становится не по себе»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала в Германии и описала некоторые привычки немцев фразой «становится не по себе». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, немцы любят подглядывать за соседями и жаловаться на них в полицию. «У нас в стране соседи могут знать о тебе все, но редко кто побежит писать заявление», — объяснила она разницу с Россией. Также блогерша заметила, что в Германии нет привычки соблюдать гигиену — к примеру, они не моют руки после возвращения с улицы.

Кроме того, они ходят в общественные бани без стеснения, экономят на всем и не торопятся вступать в брак. «В Германии ни женщины, ни мужчины не торопятся заводить семью и зачастую делают это после 35 лет, и никто не осудит, родственники не будут давить, не увидите осуждающих взглядов от знакомых», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша удивилась некоторым особенностям и привычкам женщин в Европе. В частности, ее поразило, что они не стесняются лишнего веса и целлюлита, а, наоборот, принимают себя со всеми недостатками.

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