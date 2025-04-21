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20:43, 21 апреля 2025Ценности

Российская гимнастка прикрыла голое тело полотенцем на видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @anna_kanyuk

Мастер спорта по художественной гимнастике, основательница студии растяжки Topstretching Анна Канюк показала фанатам откровенное видео. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

30-летняя россиянка запечатлела себя полностью обнаженной, стоя боком к зеркалу в ванной. При этом она прикрыла тело полотенцем, продемонстрировав часть обнаженных ягодиц. В то же время спортсменка собрала волосы в пучок и надела на голову массивные наушники.

Также Канюк показала, как занимается йогой в облегающем спортивном топе и бриджах.

Ранее в апреле Анна Канюк показала фото, где позирует обнаженной у водоема.

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