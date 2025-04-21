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15:33, 21 апреля 2025Бывший СССР

Российский военный попал под удар дрона ВСУ и не пострадал

Военкор показал видео спасения российского военного от удара FPV-дрона ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Российский военный попал под удар FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не пострадал, так как снаряд не разорвался. Видео спасения бойца показал в своем Telegram-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.

Как видно на опубликованных военкором кадрах, российский солдат идет по тропе, после чего ему под ноги падает сброшенный беспилотником снаряд. Однако боеприпас не разорвался, а ударился о землю и отскочил дальше.

Отпрыгнувший военный после удара беспилотника поднялся на ноги и пошел дальше.

Ранее на видео попал удар по 178-му территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в подконтрольном украинским властям Херсоне. Кадры произошедшего запечатлел российский разведывательный дрон.

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