Рублю предсказали недолгое укрепление

Аналитик Пырьева: Период укрепления рубля продлится не долго

Укрепление курса российской валюты объясняется тремя факторами. Об этом заявила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Ее процитировали «Известия».

По ее словам, причинами наблюдаемой динамики стали ослабление доллара, повышение интереса иностранных инвесторов к российским активам и продажа валюты регулятором и экспортерами. Ситуация с долларом, в свою очередь, стала результатом тарифной войны, которую развязали власти США.

В связи с этим Пырьева обратила внимание на положительное сальдо финансового счета в 13 миллиардов долларов в I квартале 2025 года. По ее словам, это связано с ростом прямых иностранных инвестиций.

«Поддержку рублю также оказывают нетто-продажи юаня Центральным банком, которые в апреле увеличились до 10,46 миллиарда рублей в день», — уточнила аналитик.

Впрочем, укрепление курса российской валюты носит временный характер и долго не продлится. Снижение стоимости нефти обернется сокращением валютных поступлений. Также может восстановиться спрос на импорт.

Ранее инвестиционный консультант Андрей Кочетков заявил, что укрепление рубля к доллару во многом было обеспечено за счет усиливающегося дисбаланса импорта и экспорта в РФ.