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17:17, 21 апреля 2025Мир

В США предсказали реакцию России на возможный удар по Ирану

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия не оставит удар по Ирану без ответа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Россия не оставит без ответа возможный удар США по Ирану. Таким мнением поделился в соцсети X бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Иран стратегически важен для России. Именно поэтому Россия не будет стоять в стороне и бездействовать, если мы начнем массированную атаку на Иран. Взгляните на историю региона, особенно во время Второй мировой войны», — заявил он.

21 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Отмечается, что документ охватывает все сферы сотрудничества двух стран, в том числе оборону и борьбу с терроризмом.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану масштабными бомбардировками в том случае, если Тегеран и Вашингтон не найдут компромисса по вопросу ядерного оружия.

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