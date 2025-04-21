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15:51, 21 апреля 2025Мир

Путин ратифицировал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана

Путин ратифицировал Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Синицын / POOL / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 21 апреля.

Отмечается, что документ охватывает все сферы сотрудничества двух стран: оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее, 18 апреля, глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который в январе подписали Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан, прочным фундаментом для выстраивания долгосрочных отношений между Москвой и Тегераном.

Переговоры Путина и Аракчи прошли 17 апреля в Кремле. Стороны обсудили вопросы продвижения двусторонних отношений, регионального сотрудничества и взаимодействия на международной арене.

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