Сотрудники службы США случайно узнали секретную информацию о Белом доме

WP: Более 11 тысяч работников службы США получили доступ к секретам Белого дома

11 тысяч работников Управления общих служб США (GSA) случайно получили доступ к потенциально секретной информации о Белом доме. Об этом пишет Washington Post (WP).

Инцидент произошел в 2021 году. Один из сотрудников ведомства случайно предоставил доступ к общей папке Google Drive, в которой находились «чувствительные» документы. Среди прочего, в сеть утекли поэтажные планы резиденции американского лидера, а также документы о взрывозащитной двери для Белого дома.

В январе 2023 года Белый дом информировал, что юристы тогдашнего президента США Джо Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне — они находились «среди частных и политических бумаг» в кладовом помещении. Американский лидер подтвердил данные сведения и заявил, что его юристы сразу же сообщили о случившемся в Минюст Соединенных Штатов.