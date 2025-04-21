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06:38, 21 апреля 2025Мир

Сотрудники службы США случайно узнали секретную информацию о Белом доме

WP: Более 11 тысяч работников службы США получили доступ к секретам Белого дома
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: William Philpott / Reuters

11 тысяч работников Управления общих служб США (GSA) случайно получили доступ к потенциально секретной информации о Белом доме. Об этом пишет Washington Post (WP).

Инцидент произошел в 2021 году. Один из сотрудников ведомства случайно предоставил доступ к общей папке Google Drive, в которой находились «чувствительные» документы. Среди прочего, в сеть утекли поэтажные планы резиденции американского лидера, а также документы о взрывозащитной двери для Белого дома.

В январе 2023 года Белый дом информировал, что юристы тогдашнего президента США Джо Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне — они находились «среди частных и политических бумаг» в кладовом помещении. Американский лидер подтвердил данные сведения и заявил, что его юристы сразу же сообщили о случившемся в Минюст Соединенных Штатов.

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