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13:00, 21 апреля 2025Россия

Стали известны подробности об усилении ВСУ обороны в Курской области во время перемирия

РИА Новости: ВСУ усиливали оборону в Курской области во время перемирия
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливали оборону во время пасхального перемирия. Об этом стало известно РИА Новости от источника в группировке войск «Север».

По словам собеседника агентства, в минувшие выходные украинские военные запускали дроны и производили облет своих позиций, чтобы проверить состояние их маскировки, а также вели фортификационные работы по усилению оборонительных позиций.

«Противник использует временное прекращение огня для усиления своих оборонительных позиций, маскирования орудий, которые они перемещают на новые огневые позиции (...) Копают, маскируют, углубляются, расширяются, дооборудуют», — рассказал российский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля действовало объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, во время которого останавливались все боевые действия.

Позднее в Минобороны доложили, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано 4900 нарушений.

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