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16:37, 21 апреля 2025Экономика

У россиян узнали о готовности быть донором

BIOCAD: 70 процентов россиян знают о важности донорской крови для пациентов
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: BIOCAD

BIOCAD совместно с Всероссийским обществом гемофилии провели опрос, выявивший, что, хотя 70 процентов россиян знают о важности донорской крови для пациентов с гемофилией, регулярными донорами являются лишь 23,9 процента респондентов.

В исследовании приняли участие более тысячи человек по всей России. Результаты показали, что большинство респондентов (68,3 процента) знают и могут объяснить суть заболевания, в то время как 8,3 процента вообще не знают о такой болезни. Абсолютное большинство (86 процентов) осведомлены о том, что гемофилия чаще встречается у мужчин, а более 69 процентов правильно указали, что первые признаки заболевания проявляются в первые несколько лет жизни ребенка.

У 73,1 процента опрошенных нет в окружении людей с гемофилией. По данным ВОГ, в России насчитывается около 12 тысяч человек с таким диагнозом.

Более 30 процентов респондентов отметили, что на решение стать донором может повлиять личный опыт или наличие заболевания у родственника или близкого человека. Корпоративные дни донора играют значительную роль в развитии культуры донорства — о наличии такой практики в своей компании сообщили 33 процента опрошенных.

«Компоненты донорской крови являются жизненно необходимым ресурсом для производства факторов свертывания. Совместное исследование доказывает, что просветительская работа дает результаты, но еще многое предстоит сделать для увеличения числа регулярных доноров. Корпоративное волонтерство помогает в распространении информации о донорстве и целях, для которых может потребоваться кровь, в том числе в интересах пациентов с гемофилией. Одной из компаний, практикующих дни донора, является BIOCAD, где такие акции проходят уже более 10 лет. Донорство крови — это самый простой и доступный практически каждому человеку способ помочь и даже спасти чью-то жизнь», — комментирует Наталия Геннадиевна Полищук, вице-президент Всероссийского общества гемофилии.

BIOCAD ведет разработку методов лечения: так, продолжается клиническое исследование генотерапевтического препарата ANB-002 для терапии гемофилии В. Компания уже завершила набор пациентов в клиническое исследование совмещенных I–II фаз (ANB-002-1/SAFRAN) и в данный момент проводит набор участников для III фазы клинического исследования (ANB-002-2/MAGNOLIA).

«В нашей компании в сотрудничестве с городской станцией переливания крови мы проводим корпоративные дни донора два раза в год — осенью и весной. В этом году весенний День донора посвящен Всемирному дню гемофилии, и особое внимание уделяется раскрытию значимости донорства для пациентов с гемофилией и роли донора в жизни таких пациентов. Сегодня среди сотрудников BIOCAD 16% являются донорами, из них более 50% делают это регулярно. В последние годы, видя интерес со стороны сотрудников других компаний, чьи офисы и производства располагаются с нами на одной территории, мы стали приглашать их присоединяться к нашим донорским акциям и видим, как востребованность такого волонтерства неизменно растет», — отмечает Ирина Кенюхова, директор Департамента корпоративного маркетинга биотехнологической компании BIOCAD.

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