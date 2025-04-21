Удальцов развелся с женой

Обвиняемый в оправдании терроризма лидер «Левого фронта» Удальцов развелся

Обвиняемый в оправдании терроризма лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) развелся с женой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Удальцова Дмитрия Аграновского.

Также адвокат рассказал, что суд отклонил ходатайство защиты о возвращении дела прокурору.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Удальцова.

1 апреля Удальцову продлили арест на полгода. Причиной возбуждения уголовного дела в отношении него стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме.