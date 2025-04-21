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20:08, 21 апреля 2025Силовые структуры

Удальцов развелся с женой

Обвиняемый в оправдании терроризма лидер «Левого фронта» Удальцов развелся
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Обвиняемый в оправдании терроризма лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) развелся с женой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Удальцова Дмитрия Аграновского.

Также адвокат рассказал, что суд отклонил ходатайство защиты о возвращении дела прокурору.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Удальцова.

1 апреля Удальцову продлили арест на полгода. Причиной возбуждения уголовного дела в отношении него стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме.

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