В Армении подтвердили обстрелы со стороны Азербайджана

Минобороны Армении подтвердило обстрел Азербайджаном села Хознавар

Минобороны Армении подтвердило информацию об атаке азербайджанской стороны на село Хознавар Сюникской области. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«20 апреля в районе 02:30 (01:30 по московскому времени — прим. "Ленты.ру") подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хознавар Сюникской области Армении, в результате чего был поврежден солнечный водонагреватель, установленный на крыше одного из жилых домов», — сказано в публикации.

Также Ереван призвал Баку расследовать обстрел жилого дома в Хознаваре и публично объяснить произошедшее.

Ранее жители села Хнацах (расстояние между Хнацахом и Хознаваром составляет 13 километров — прим. «Ленты.ру») рассказали об обстреле со стороны Азербайджана. Они описали это фразой «началась война».