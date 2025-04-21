Обстрел села в Армении со стороны Азербайджана описали фразой «началась война»

В Армении жители села Хнацах рассказали об обстреле со стороны Азербайджана

В Армении жители села Хнацах рассказали об обстреле со стороны Азербайджана. Об этом пишет агентство News Armenia со ссылкой на жителей населенного пункта.

По его словам, в течение часа были слышны непрерывные выстрелы. Населенный пункт находится на расстоянии менее полукилометра от границы с Азербайджаном.

«Было ощущение, что началась война», — заявил неназванный житель села.

9 апреля Вооруженные силы Азербайджана обвинили Армению в обстреле своих позиций на границе двух стран. По их словам, огонь велся по району у населенных пунктов Хазнавар и Ханазах.