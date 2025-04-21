В ЛНР рассказали о переброске сил ВСУ на один из участков фронта

Марочко: ВСУ после поражения перебросили дополнительные силы к Ямполовке в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после поражения у Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР) перебросили дополнительные подразделения и средства на данный участок фронта. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо Ямполовки: противник здесь понес ряд серьезных поражений, это вынудило украинское командование направить в данный район дополнительные силы и средства», — рассказал он.

Бывший военнослужащий отметил, что в районе населенного пункта идут серьезные позиционные бои. Он добавил, что на некоторых участках российские войска все равно медленно продвигаются вперед.

Ранее появились сообщения о том, что российские военные «проламывают» оборону ВСУ на участке Ямполовка — Торское. Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» отмечали достаточно высокую интенсивность боев на этом направлении.