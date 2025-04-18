На Украине сообщили о продвижении российских войск

DeepState: Российские войска продвинулись у Разлива и Константинополя в ДНР

Российские войска продвинулись у сел Разлив и Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

Согласно данным карты боевых действий проекта, подразделения Вооруженных сил России смогли занять участок на юго-востоке от Разлива.

Кроме того, по данным канала, российские войска заняли территорию вблизи Константинополя. DeepState сообщает о взятии ими площади между населенным пунктом и Андреевкой. Также проект признает переход под контроль армии России восточной части Константинополя.

Ранее появились сообщения о том, что российские военные «проламывают» оборону ВСУ на участке Ямполовка-Торское. Как рассказали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», интенсивность боев на данном участке достаточно высока.