Военкоры сообщили о «проламывании» обороны ВСУ на одном участке

RusVesna: Армия России проламывает оборону ВСУ на участке Ямполовка-Торское

Российские войска «проламывают» оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке Ямполовка-Торское. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что интенсивность боев в районе Лимана «достаточно высока». Помимо этого, военкоры сообщают, что Армия России нашла еще одно слабое место в обороне ВСУ и закрепляется на окраинах Торского.

Также ВС России наступают к югу от Лимана в районе Белогоровки — данный участок находится в активной фазе боевых действий.

Ранее украинский военный с позывным Мучной признал продвижение ВС РФ на лиманском направлении. Ситуация постепенно становится тяжелее для ВСУ, российские военные пытаются с флангов охватить населенный пункт Новое и занять господствующие высоты, указал он.