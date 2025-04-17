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22:19, 17 апреля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о «проламывании» обороны ВСУ на одном участке

RusVesna: Армия России проламывает оборону ВСУ на участке Ямполовка-Торское
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска «проламывают» оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке Ямполовка-Торское. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что интенсивность боев в районе Лимана «достаточно высока». Помимо этого, военкоры сообщают, что Армия России нашла еще одно слабое место в обороне ВСУ и закрепляется на окраинах Торского.

Также ВС России наступают к югу от Лимана в районе Белогоровки — данный участок находится в активной фазе боевых действий.

Ранее украинский военный с позывным Мучной признал продвижение ВС РФ на лиманском направлении. Ситуация постепенно становится тяжелее для ВСУ, российские военные пытаются с флангов охватить населенный пункт Новое и занять господствующие высоты, указал он.

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