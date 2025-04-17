На Украине признали активное продвижение России на одном направлении

Украинский военный сообщил о продвижении России на лиманском направлении

Украинский военный с позывным Мучной признал продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) на лиманском направлении. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Ситуация постепенно становится тяжелее, противник пытается с флангов охватить населенный пункт Новое и занять господствующие высоты», — признал он.

Стратегическая задача России на этом направлении, считает «Страна.ua», заключается в том, чтобы занять левый берег реки Оскол в Харьковской области и левый берег Северского Донца в Донецкой области, включая Лиман.

Ранее Вооруженные силы Украины перешли в оборону у Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР). По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, основные усилия украинских войск направлены на недопущение прорыва своей оборонительной линии и продвижения российских войск.