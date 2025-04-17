Марочко: ВСУ у Макеевки снизили интенсивность атак и перешли в оборону

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные у Макеевки Луганской народной республике (ЛНР), за последние несколько дней снизили интенсивность атак и перешли в оборону. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, за последние несколько суток ВСУ снизили активность атак также в районе Торского и Белогоровки в ЛНР. Он добавил, что основные усилия украинских войск направлены на недопущение прорыва своей оборонительной линии и продвижения российских войск. Марочко уточнил, что ВСУ стали интенсивнее применять беспилотники и артиллерию для сдерживания продвижения сил России на этом участке фронта.

Ранее Марочко рассказал, как российские войска уничтожили три опорных пункта ВСУ на купянском направлении. Он добавил, что средства объективного контроля позволили установить, что потери ВСУ в результате операции составили до 30 человек личного состава.

До этого он заявил, что российские войска в результате успешных боевых продвинулись в районе Белогоровки по направлению к Григоровке в ЛНР. Экс-военный добавил, что украинские войска испытывают большие проблемы с ротацией и пополнениями на направлении.