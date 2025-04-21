Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:32, 21 апреля 2025Бывший СССР

В Раде назвали последствия выхода США из переговоров по Украине

Дубинский: Киеву придется мобилизовать 18-летних, если США выйдут из переговоров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В случае если США выйдут из переговоров и прекратят военную поддержку Украины, Киеву придется мобилизовать 18-летних. Последствия потенциального выхода Вашингтона из мирной сделки назвал в Telegram находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Если США выйдут из урегулирования по Украине, то выйдут окончательно — без того, чтобы дать Зеленскому море оружия и денег. Европа в этой ситуации может только похлопать по плечу и выразить озабоченность», — заявил парламентарий.

Он добавил, что призыв молодых людей на фронт приведет к росту социального напряжения, которое может закончиться восстанием против действующей украинской власти.

Ранее Дубинский заявил, что если США заставят Зеленского признать Крым российским, то отказ Украины от остальных подконтрольных России регионов будет решенным вопросом. Также он предположил, что сейчас Москва и Киев находятся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    Месси выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

    На Украине назвали состав делегации на переговорах в Лондоне

    Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

    Наемника из Грузии заочно осудят в России

    В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

    Названы приводящие к раку кишечника у молодежи опасные привычки

    Рублю предсказали недолгое укрепление

    Выпуск дешевого электрокара Tesla отложили

    Путин рассказал о контрабанде поставляемого Украине оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости