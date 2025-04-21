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17:56, 21 апреля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о ненависти Зеленского к Уиткоффу

Нардеп Дубинский: Критика Уиткоффа показывает, как он раздражает Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Критика спецпосланника президента США Стива Уиткоффа со стороны украинской власти показывает, как он раздражает президента Украины Владимира Зеленского. О ненависти украинского лидера к дипломату рассказал в Telegram депутат Верховной Рады, Александр Дубинский находящийся в СИЗО.

«То, с какой агрессией Зеленский и его шавки атакуют спецпредставителя [Дональда] Трампа Стива Уиткоффа, говорит только о том, что его эффективность и активность очень сильно раздражает кровавого клоуна», — заявил нардеп.

Он добавил, что благодаря своему прошлому на рынке недвижимости в Нью-Йорке Уиткофф обладает прекрасной квалификацией для проведения сложных переговоров с Россией.

Ранее Дубинский заявил, что если США заставят Зеленского признать Крым российским, то отказ Украины от остальных подконтрольных России регионов будет решенным вопросом. Также он предположил, что сейчас Москва и Киев находятся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия.

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