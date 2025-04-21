В России создана платформа для развития студентов и университетов

Альфа-Банк рассказал о вложении 3 млрд в студентов и вузы

Альфа-Банк заявил о запуске платформы «Альфа-Будущее». 3 млрд рублей выделено на развитие российского образования — это 3 миллиона студентов и 300 вузов по всей России, гранты и стипендии, хакатоны, бесплатные магистратуры, кафедры и международные школы.

Цель платформы — развитие талантливой молодежи и преподавателей, улучшение инфраструктуры учебных заведений и внедрение передовых образовательных технологий.

«Альфа-Будущее — образовательная инициатива, собравшая под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк уже делает и будет создавать для молодежи и преподавателей по всей стране. Мы даем молодым людям возможность получить образование и начать блестящую карьеру в одной из лучших финтех-компаний мира», — подчеркнул Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка.