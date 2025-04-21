В российском городе сорвали выступление Хакамады после жалобы родственников бойцов СВО

В Казани сорвали выступление Хакамады после жалобы родных бойцов СВО к Шарафиеву

В Казани сорвали выступление политика и бизнес-тренера Ирины Хакамады после жалобы родственников бойцов специальной военной операции (СВО) к депутату Госсовета Татарстана Эдуарду Шарафиеву. Об этом сообщило республиканское издание «Бизнес Online».

Шарафиев 19 апреля опубликовал в Telegram-канале пост, в котором обратился к прокурору Татарстана с требованием отменить выступление Хакамады в российском городе. По его мнению, коуч «демонстрирует ненависть к тем, кто связан с военными действиями».

На следующий день Хакамада прибыла в Казань ради мероприятия в торговом центре (ТЦ) Korston. Однако провести мастер-класс «Дао жизни: Три шага к успеху» ей не позволили. Позже она вышла к собравшимся на улице и поблагодарила их всех за приезд.

Очевидцы рассказали, что попасть в здание нельзя было с 16:30 и примерно до 19:00.

Хакамада в прошлом была депутатом Госдумы, кроме того, она является соосновательницей с Борисом Немцовым, Анатолием Чубайсом и Сергеем Кириенко ныне несуществующей партии «Союз правых сил».

Ранее бизнес-тренер привела подробности о вечеринке со своим участием, куда прибыли силовики.