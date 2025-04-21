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04:16, 21 апреля 2025Россия

В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Воронежский губернатор Гусев: В регионе объявлена опасность атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массовом налете украинских дронов. Он уточнил, что под удар попали восемь населенных пунктов. В результате случившегося никто не пострадал, но были зафиксированы повреждения. В частности, стало известно о возгорании кровли хозпостройки в Шебекино.

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