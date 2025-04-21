В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массовом налете украинских дронов. Он уточнил, что под удар попали восемь населенных пунктов. В результате случившегося никто не пострадал, но были зафиксированы повреждения. В частности, стало известно о возгорании кровли хозпостройки в Шебекино.