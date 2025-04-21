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09:21, 21 апреля 2025Мир

Посол Судана опроверг обсуждение переселения палестинцев из Газы

Посол Судана Сиррадж не подтвердил переговоры с США и Израилем по палестинцам
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж не подтвердил информацию о переговорах с США или Израилем по поводу переселения в страну палестинцев из сектора Газа. С таким заявлением дипломат выступил в интервью РИА Новости.

«У нас нет информации о переговорах с США или Израилем по вопросу переселения жителей Газы. Мы категорически против любых форм переселения палестинцев», — отметил Сиррадж.

По словам посла, Судан выступает за международные резолюции по палестинскому вопросу, включая решение о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Таким образом Сиррадж прокомментировал данные телеканала CBS о том, что США и Израиль якобы обсуждают переселение жителей Газы с Суданом, Сомали и непризнанным Сомалилендом.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Израиль своими действиями в секторе Газа перешел границы допустимого.

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