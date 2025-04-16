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14:02, 16 апреля 2025Мир

Каллас обвинила Израиль в переходе границ допустимого в Газе

Глава евродипломатии Каллас: Израиль перешел границы допустимого в секторе Газа
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Anna Ross / DPA / Globallookpress.com

Израиль своими действиями в секторе Газа перешел границы допустимого. Об этом заявила в интервью газете La Repubblica верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Израиль имеет право на самооборону, но последние события ясно продемонстрировали, что были перейдены все границы. Человеческие жертвы огромны и ужасают», — сказала она.

Глава евродипломатии подчеркнула, что безопасность Израиля не должна обеспечиваться в ущерб правам палестинцев, и вновь заявила о приверженности ЕС формуле двух государств. Она также сообщила, что ЕС одобрил новый пакет помощи жителям анклава в размере 1,6 миллиарда евро.

18 марта стало известно, что Израиль возобновил военные операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как оно отвергло предложения США о продлении перемирия.

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