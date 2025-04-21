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21:57, 21 апреля 2025Ценности

Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире похвасталась фигурой в купальнике

Ведущая Джама с самыми идеальными ягодицами в мире показала фото в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама опубликовала откровенное фото. Кадр появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире похвасталась фигурой в раздельном купальнике с принтом. Упомянутый комплект состоял из топа на широких бретелях и плавок с низкой посадкой. При этом звезда отказалась от макияжа.

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На снимке видно, что Джама лежала на шезлонге у бассейна.

Ранее в апреле ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фото в красном бикини. Знаменитость сфотографировалась с собранными в пучок волосами и натуральным лицом.

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