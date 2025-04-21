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12:04, 21 апреля 2025Бывший СССР

Военкор указал на признание Зеленского в нарушении моратория

Военкор Коц: Зеленский признался в нарушении моратория
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признался в нарушении моратория на обстрелы. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский решил «перехватить инициативу» и предложил продолжить перемирие по дальнобойным дронам и ракетам с отказом атаковать гражданские объекты. Военкор сделал вывод, что президент Украины признает, что до Пасхального моратория Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали мирную инфраструктуру.

Ранее экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф заявил, что предложение российского президента Владимира Путина о пасхальном перемирии говорит о стремлении России положить конец конфликту на Украине и вернуться к переговорам. «Зеленский уже демонстрировал, что не может придерживаться договоренностей», — добавил он.

До этого Зеленский заявил о поддержке Украины Богом. По его словам, Россия является бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

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