Военкор Коц: Зеленский признался в нарушении моратория

Президент Украины Владимир Зеленский признался в нарушении моратория на обстрелы. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский решил «перехватить инициативу» и предложил продолжить перемирие по дальнобойным дронам и ракетам с отказом атаковать гражданские объекты. Военкор сделал вывод, что президент Украины признает, что до Пасхального моратория Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали мирную инфраструктуру.

Ранее экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф заявил, что предложение российского президента Владимира Путина о пасхальном перемирии говорит о стремлении России положить конец конфликту на Украине и вернуться к переговорам. «Зеленский уже демонстрировал, что не может придерживаться договоренностей», — добавил он.

До этого Зеленский заявил о поддержке Украины Богом. По его словам, Россия является бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».