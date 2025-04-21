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16:10, 21 апреля 2025Бывший СССР

Названы возможные угрозы Украине в случае отказа признания Крыма российским

«Страна.ua»: Украина может лишиться военной помощи, отказав признать Крым за РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Украина может лишиться военной помощи, отказав признать Крым за Россией. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

СМИ провело анализ большого количества публикаций в медиа западных стран по теме требования США к Украине признать за Россией полуостров.

«С большой долей вероятности, последует прекращение американской военной помощи и передачи развединформации. А, возможно, и еще более жесткие меры воздействия», — говорится в публикации.

«Страна.ua» уточняет, что официально информация о такого рода требованиях нигде не подтверждается.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать возможность признать Крым российской территорией. Это может стать частью сделки по прекращению конфликта на Украине

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