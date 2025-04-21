ВСУ одновременно атаковали два российских региона

Минобороны: ВСУ одновременно атаковали Белгородскую и Курскую области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) одновременно атаковали Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В небе над регионами были сбиты два украинских беспилотника. Это произошло в период с 9:10 до 9:30 мск.

В обоих случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели.

Ранее 21 апреля об опасности атаки беспилотников предупредили жителей еще одного российского региона — Воронежской области.