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12:05, 21 апреля 2025Россия

ВСУ одновременно атаковали два российских региона

Минобороны: ВСУ одновременно атаковали Белгородскую и Курскую области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) одновременно атаковали Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В небе над регионами были сбиты два украинских беспилотника. Это произошло в период с 9:10 до 9:30 мск.

В обоих случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели.

Ранее 21 апреля об опасности атаки беспилотников предупредили жителей еще одного российского региона — Воронежской области.

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