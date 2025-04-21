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15:36, 21 апреля 2025Мир

Желание Трампа встретиться с Си Цзиньпином назвали большой проблемой

Politico: Желание Трампа встретиться с Си Цзиньпином мешает решить споры
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Желание президента США Дональда Трампа лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином мешает решить вопрос прекращения торговой войны. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на экспертов.

«Китайская бюрократия никогда не позволит поставить своего лидера в неловкое положение», — приводит издание слова бывшего директора по вопросам Китая, Тайваня и Монголии в Совете национальной безопасности Райана Хасса.

В частности, как отмечают эксперты, Пекин хочет провести неформальные переговоры, которые дают гибкость и большую возможность для маневров во время торга. В свою очередь, желание Трампа придать этому публичный характер может превратить весь процесс в «спектакль».

Ранее телеканал CNN сообщал, что США и Китай ждут, «кто первый моргнет» в торговых переговорах, обратившись первым, поэтому ни Трамп, ни Си Цзиньпин не хотят проявлять инициативы для проведения телефонного звонка. В связи с этим администрация президента США уведомила власти Китая два месяца назад, что телефонный разговор двух лидеров должен быть запрошен Си Цзиньпином. Однако Пекин отказывается организовывать переговоры, что окружение президента США интерпретирует как нежелание показаться слабым.

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