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10:38, 21 апреля 2025Культура

Звезда «Универа» прогнала 50 нянь

Актриса Хилькевич заявила, что прогнала 50 кандидатов на должность няни ее детей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российская актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», заявила, что прогнала 50 кандидатов на должность няни ее детей. Слова артистки приводит «7Дней.ru».

По мнению актрисы, няня должна быть умной, опрятной, иметь педагогическое образование, увлекаться психологией и уметь готовить блюда для детского стола. Хилькевич подчеркнула, что ищет «действительно близкого человека», с которым у нее должны установиться доверительные отношения.

При этом она отметила, что на данный момент так и не смогла найти подходящую няню. «Человек 50 точно прошло. Я пробовала их всех. Я могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят оттуда», — добавила актриса.

Ранее сообщалось, что няня ребенка Анны Хилькевич сбежала после первого рабочего дня.

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