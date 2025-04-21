Звезда «Универа» прогнала 50 нянь

Актриса Хилькевич заявила, что прогнала 50 кандидатов на должность няни ее детей

Российская актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», заявила, что прогнала 50 кандидатов на должность няни ее детей. Слова артистки приводит «7Дней.ru».

По мнению актрисы, няня должна быть умной, опрятной, иметь педагогическое образование, увлекаться психологией и уметь готовить блюда для детского стола. Хилькевич подчеркнула, что ищет «действительно близкого человека», с которым у нее должны установиться доверительные отношения.

При этом она отметила, что на данный момент так и не смогла найти подходящую няню. «Человек 50 точно прошло. Я пробовала их всех. Я могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят оттуда», — добавила актриса.

Ранее сообщалось, что няня ребенка Анны Хилькевич сбежала после первого рабочего дня.

