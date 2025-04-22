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15:37, 22 апреля 2025Силовые структуры

Четырежды судимому уголовнику назначат новый срок за учиненную 20 лет назад расправу

В Челябинске задержали 44-летнего уголовника за совершенную в 2004 году расправу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали и отправили в СИЗО четырежды судимого 44-летнего российского уголовника за расправу 20-летней давности. После расследования ему предстоит новый срок. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, в июне 2004 года уголовник вместе с девушкой возвращался из кафе, по пути они встретили другую пару. Между мужчинами начался конфликт, обвиняемый выхватил нож и нанес сопернику восемь колотых ранений, несовместимых с жизнью, а после скрылся с места ЧП.

Работая над материалами дела, следователи снова опросили всех свидетелей, восстановив картину происшествия. Сначала они установили данные и место проживания спутницы обвиняемого, а затем вышли на него самого. Задержанный ранее судимый за различные преступления сознался в содеянном.

Ранее в России приговорили к 5,5 года колонии сотрудничавших с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) журналистов.

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