Депутат Рады обвинил офис Зеленского в запрете на выезд во Францию

Гончаренко сообщил, что офис Зеленского не пустил его в командировку в Страсбург

Офис президента Украины Владимира Зеленского не пустил депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в командировку во Францию. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Telegram.

По словам Гончаренко, 22 апреля в Страсбурге проходит конференция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу мигрантов. Украинский депутат уточнил, что ее организует комитет, президентом которого он является.

«Но меня — президента комитета! — не пустили на мероприятие. (...) С самого утра мне звонят по телефону главы национальных делегаций и даже руководство ПАСЕ. Все шокированы. Никто не понимает, что происходит. Но все видят: украинские власти начинают бороться не с проблемами, а с теми, кто их называет», — написал нардеп.

Ранее в выезде в США отказали бывшему президенту Украины, депутату Верховной Рады Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Он планировал командировку во Флориду на международную конференцию по безопасности.