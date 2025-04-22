Дочь печально известного диктатора напилась в самолете и устроила дебош

Daily Mail: Дочь диктатора Маркоса напилась и устроила дебош в самолете Jetstar

Дочь печально известного диктатора Фердинанда Маркоса призналась, что была пьяной, когда устроила дебош в пассажирском самолете в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет об инциденте, случившемся на рейсе авиакомпании Jetstar в конце 2024 года. Анализа Корр призналась, что вместе с супругом Джимми Корром тайком пронесла спиртное на борт самолета и напилась, хотя прежде отрицала, что была в нетрезвом состоянии.

Будучи под воздействием алкоголя, девушка схватила другого пассажира, когда тот начал выходить из туалета, и начала его трясти. В итоге из-за неподобающего поведения пару сняли с рейса, им было предъявлено обвинение в несоблюдении инструкций экипажа и нападении на попутчика.

Супруги Корр ходатайствовали об освобождении под залог, и суд удовлетворил их просьбу, однако расследование дела продолжается. Приговор должен быть вынесен в апреле.

Анализа Корр позиционирует себя как предпринимательницу и владеет двумя бизнесами — Analisa Corr Design и Analisa Corr Photography. Она является дочерью Фердинанда Маркоса-старшего, который был президентом Филиппин, а ее мать — бывшая модель Playboy из Сиднея.

Ранее в апреле дебош в самолете устроила пара россиян. Они летели из Новокузнецка в Сочи. Перед вылетом у пары завязалась перепалка с попутчиками, в ходе которой дебоширка сняла обувь и избила ей сидящего рядом мужчину.

