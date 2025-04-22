Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:37, 22 апреля 2025Экономика

Доходы России от поставок одного вида продукции в Китай рекордно выросли

РИА Новости: Экспорт алюминия из России в Китай вырос до рекордных $544,5 млн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

По итогам марта 2025 года Россия нарастила поставки алюминия в Китай до рекордной отметки в 544,5 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Наращивание экспорта позволило российским поставщикам занять почти 40-процентную долю в структуре китайского импорта алюминия. В годовом выражении объемы продаж этого вида продукции из России в азиатскую страну увеличились в 1,8 раза. Достигнутый в начале весны результат стал абсолютным максимумом для двусторонней торговли.

К концу марта доля России в структуре китайского импорта алюминия достигла отметки в 37,7 процента. Для сравнения, годом ранее показатель оценивался в 21,5 процента. Таким образом, за 12 месяцев доля РФ увеличилась на 16,2 процентного пункта. Другими крупными поставщиками алюминия в КНР оказались Малайзия (147,9 миллиона долларов), Таиланд (146,7 миллиона), Япония (112,4 миллиона) и Южная Корея (76,6 миллиона долларов).

Доходы России от поставок алюминия в Китай растут не первый год. По итогам 2024-го показатель увеличился на 24,9 процента в сравнении с результатом за 2023-й. За 12 месяцев выручка отечественных экспортеров выросла до 3,58 миллиарда долларов, что стало максимумом с начала ведения статистики в 2015 году. Самым популярным у китайских импортеров продукцией стал необработанный алюминий. Большим спросом также пользовались проволоки из этого металла, листы, ленты, прутки, профили, а также отходы и лом.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию после окончания перемирия

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Южная Корея резко нарастила поставки одной категории товаров в Россию

    Бойцы ВС России применили один важный тактический ход при освобождении Преображенки

    Сбежавшего после ДТП с мотоциклом полицейского задержали в Подмосковье

    Бывший советник Пентагона назвал причину своего увольнения

    ВСУ обстреляли российских солдат за попытку вывезти тела украинских бойцов

    Апрель в Центральной России назвали сумасшедшим

    Стало известно о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область после окончания перемирия

    Доходы России от поставок одного вида продукции в Китай рекордно выросли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости