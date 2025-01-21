Доходы России от поставок одного вида продукции в Китай выросли в 546 раз

Доходы России от поставок алюминиевой проволоки в КНР выросли до $24,9 млн

По итогам 2024 года доходы России от поставок алюминия в Китай выросли почти на четверть (на 24,9 процента) в сравнении с показателем за 2023-й. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В январе-декабре доходы российских экспортеров от поставок алюминия в азиатскую страну увеличились до 3,58 миллиарда долларов. Достигнутый результат оказался максимальным с начала ведения статистики в 2015 году.

Наиболее востребованной продукцией у китайских покупателей за отчетный период стал необработанный алюминий, закупки которого за отчетный период выросли на 25,3 процента (до 3,54 миллиарда долларов). Экспорт проволоки из этого металла увеличился в 546 раз и достиг отметки в 24,9 миллиона. Доходы РФ от поставок алюминиевых листов и лент выросли до 11,1 миллиона долларов, алюминиевых отходов и лома — до 1,6 миллиона, алюминиевых прутков и профилей — до 1,3 миллиона.

В прошлом году заметный прирост продемонстрировали и поставки российского медного лома и отходов. За 12 месяцев в Китай из РФ отправили подобную продукцию на общую сумму в 728,5 миллиона долларов. За отчетный период экспорт подскочил в 13 раз. В целом же поставки российской меди и продукции из нее в январе-декабре просели на 6,4 процента, до 3,01 миллиарда в денежном выражении.