Китай резко нарастил закупки медного лома из России

РИА Новости: Закупки КНР медного лома и отходов из России подскочили в 13 раз

КНР по итогам 2024 года сократила на 6,4 процента, до 3,01 миллиарда долларов импорт российской меди и продукции из нее. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает РИА Новости.

В то же время, выяснили журналисты, в стране резко нарастили закупки отечественного медного лома и отходов, увеличив их в 13 раз, до 728,5 миллиона долларов. Рост продаж медной катанки под видом лома по версии Reuters связан с экономией на налогах и избежанием последствий санкций.

Китай является основными потребителем этого металла в мире. Позитивные экономические ожидания в нем привели в январе к самому длительному с 2017 года ралли роста цен, падавших в прошлом году опять-таки на фоне проблем Пекина.

В целом Россия в 2024-м не вошла в топ-5 импортеров меди на китайский рынок, заняв 7-е место вслед за ДР Конго (15,17 миллиарда долларов), Чили (6,65 миллиарда), Японией (5,88 миллиарда) и другими поставщиками.