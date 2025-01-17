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16:17, 17 января 2025Экономика

Один цветной металл показал неожиданные темпы роста

«Интерфакс»: Мировые цены на медь растут уже восьмую сессию подряд
Кирилл Луцюк

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Мировые цены на нефть растут восьмую сессию подряд, чего не было с 2017 года. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

По его данным, причиной такой динамики стали ожидания высокого роста спроса на этот цветной металл в Китае. С начала недели на Лондонской бирже металлов цена меди повысилась на 1,9 процента. На 15:43 по мск она составила больше 9 тысяч 230 долларов за тонну. За 2024 год этот цветной металл подорожал на 2,4 процента.

В конце ноября 2024 года, однако, наблюдалось снижение мировых цен на медь, что было опять-таки связано с положением дел в Китае, на который приходится больше 50 процентов мирового потребления этого металла.

В России запасов меди при нынешних объемах добычи хватит на ближайшие 90 лет.

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