Кайли Дженнер станцевала перед камерой в прозрачном топе

Американская телезвезда Кайли Дженнер станцевала перед камерой в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость предстала в размещенном ролике, надев черный прозрачный топ с глубоким декольте, сквозь который просвечивался черный бюстгальтер. Кроме того, звезда распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В марте Кайли Дженнер показала грудь в крошечном бикини. Знаменитость поделилась серией снимков из путешествия. Так, на одном размещенном кадре Дженнер предстала в бикини черного цвета, состоящем из частично оголяющего тело бюстгальтера и плавок.