Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:02, 22 апреля 2025Ценности

Кайли Дженнер станцевала перед камерой в прозрачном топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер станцевала перед камерой в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость предстала в размещенном ролике, надев черный прозрачный топ с глубоким декольте, сквозь который просвечивался черный бюстгальтер. Кроме того, звезда распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В марте Кайли Дженнер показала грудь в крошечном бикини. Знаменитость поделилась серией снимков из путешествия. Так, на одном размещенном кадре Дженнер предстала в бикини черного цвета, состоящем из частично оголяющего тело бюстгальтера и плавок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задумались об усилении мобилизации из-за катастрофических потерь в ВСУ

    Боец ВСУ показал неприличный жест российскому дрону и поплатился

    Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина с президентом Бразилии

    Гарвардский университет подал в суд на Трампа

    Стало известно об уничтожении британского наемника и 20 офицеров ВСУ при ударе по бункеру

    ВС России рассказали о применении ВСУ новых FPV-дронов

    Кайли Дженнер станцевала перед камерой в прозрачном топе

    Стало известно об обиде украинцев на Папу Франциска из-за его позиции по конфликту

    Способность Украины к переговорам оценили

    Поезд протаранил машину с ехавшей на похороны бабушки семьей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости