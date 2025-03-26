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01:00, 26 марта 2025Ценности

Кайли Дженнер показала грудь в крошечном бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость поделилась серией снимков из путешествия. Так, на одном размещенном кадре Дженнер предстала в бикини черного цвета, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок. Она позировала перед камерой с минимальным количеством макияжа на лице и с распущенными волосами.

Поклонники оценили внешность предпринимательницы в комментариях под постом. «Замечательно выглядишь», «Идеальна на всех снимках», «Приятно думать, что у нее здоровые отношения», «По твоим глазам видно как сильно ты влюблена», «Тимоти, продолжай делать Кайли счастливой», — писали они.

Ранее стало известно мнение семьи актера Тимоти Шаламе о его помолвке с Кайли Дженнер.

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