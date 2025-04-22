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08:31, 22 апреля 2025Забота о себе

Мужчина получил травму во время секса и столкнулся с неожиданными тяжелыми последствиями

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Casa nayafana / Shutterstock / Fotodom

40-летний Адам Фаррер, у которого произошел разрыв крайней плоти во время полового акта, согласился на операцию по ее удалению и столкнулся с неожиданным осложнением. Своей историей он поделился с изданием Metro.

По словам мужчины, сначала он почувствовал острую боль в гениталиях во время секса, а затем увидел окровавленный половой орган и уже на следующий день сидел на приеме у врача. После консультации Фаррер согласился с мнением специалиста и решился на операцию по удалению крайней плоти.

Процедура проходила под наркозом и длилась около часа, после чего мужчину отправили домой, рекомендовав воздерживаться от половых контактов в течение шести-восьми недель. «Примерно через неделю повязки сняли, и начались проблемы», — утверждает он. Ощущения, которые возникали при прикосновении пениса к нижнему белью, Фаррер сравнил с прикосновением острой бритвы к сильному солнечному ожогу. «Любое движение превращалось в агонию», — пожаловался он.

В интернете мужчине посоветовали смазывать болезненную часть пениса вазелином. По его словам, боль действительно утихла, а через две недели полностью прошла. Однако на этом проблемы не закончились. «Прежде всего беспокоило то, что у меня не было эрекции после операции. Я снова обратился к интернету, просмотрел различные чаты и сайты вопросов и ответов, но на этот раз не нашел полезного совета», — вспоминает он.

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Зато, по словам Фаррера, он начитался историй других мужчин, прошедших через такую же процедуру. Их опыт напугал его еще сильнее, признается он. Так, некоторые жаловались, что после операции их половой орган деформировался, стал меньше и болел при возбуждении.

Измученный тревогой мужчина вновь обратился к врачу. После обследования оказалось, что его эректильная дисфункция имела не физиологическую, а психологическую причину. Фарреру пришлось много работать с психотерапевтом, чтобы научиться справляться со страхами и беспокойством и в конечном счете вернуться к полноценной сексуальной жизни.

Ранее уролог-андролог Сергей Цветков назвал самую распространенную причину перелома полового члена. По его словам, чаще всего мужчины травмируются в позе «наездница».

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