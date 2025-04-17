Мужчинам назвали самую распространенную причину перелома пениса

Уролог-андролог Сергей Цветков назвал самую распространенную причину перелома полового члена. Его слова приводит «Газета.Ru».

Чаще всего мужчины попадают в больницу с подобной травмой гениталий после секса в позе «Наездница», рассказал Цветков. Он объяснил, что под переломом полового члена понимается разрыв белочной оболочки пещеристого тела пениса в момент возбуждения. По словам врача, обычно травма сопровождается характерным хрустом во время секса, острой болью в гениталиях, отеком, гематомой и стремительным прекращением эрекции.

«В итоге мужской половой орган сильно опухает и становится фиолетово-синего цвета. В результате этого сломанный половой орган становится схож с баклажаном. При худшем раскладе может наблюдаться и разрыв уретры», — предупредил уролог. Подобная травма очень серьезная, поэтому в такой ситуации мужчине стоит немедленно обратиться за медицинской помощью, добавил он.

Ранее британский хирург Каран Радж назвал самую опасную секс-позу. По его словам, таковой считается позиция «обратная наездница», поскольку она чаще других становится причиной травм.