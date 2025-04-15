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04:41, 15 апреля 2025Забота о себе

Названа самая опасная поза в сексе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Поза «обратная наездница» считается наиболее опасной в сексе, так как чаще других становится причиной травм. Об этом заявил британский хирург Каран Радж, пишет Daily Mail.

Радж уточнил, что «обратная наездница» особенно рискованна для мужчин, так как грозит переломом полового члена. «Если толчки будут хаотичными или движения партнеров не будут синхронизированы, мужской [пенис] может выскользнуть и оказаться раздавленным женской лобковой костью», — объяснил врач.

Специалист добавил, что перелом полового члена обычно требует хирургического вмешательства, так как для восстановления органа требуется сшить белковую оболочку и другие поврежденные ткани.

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Радж также уточнил, что позой «обратной наездницы» называют положение, когда партнерша садится на мужчину сверху и поворачивается к нему спиной.

Ранее были названы позы, которые стали популярны в 2025 году. По данным анализа поисковых запросов в Google, сильнее всего интерес вырос к позе «медвежьи объятия».

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