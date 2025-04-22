На Западе раскрыли предложение Путина в рамках мирного соглашения по Украине. На каких условиях Россия готова прекратить конфликт?

FT: Путин предложил США заморозить боевые действия на Украине по линии фронта

Россия предложила США заморозить боевые действия по нынешней линии фронта. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

По ее данным, эту идею российский лидер Владимир Путин озвучил спецпосланнику американского президента Дональда Трампа Стиву Уиткоффу в начале апреля.

По словам собеседников, США [в ответ на инициативу России] выдвинули идеи о возможном урегулировании, которое включает признание Вашингтоном российской собственности на Крымский полуостров, а также, по крайней мере, признание фактического контроля над частями четырех регионов [ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области] FT

Как отмечает FT, Трамп хочет достичь мирного соглашения между Россией и Украиной уже к 30 апреля, чтобы заявить о выполнении миротворческой миссии за первые 100 дней на посту президента.

Издание также пишет, что Россия может прекратить боевые действия, когда полностью вытеснит Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Курской области.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие окончания боевых действий. При этом уточняется, что Вашингтон оказывает «поразительное» давление на Киев по данному вопросу.

Песков прокомментировал переговоры по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии FT отметил, что переговорный процесс продолжается, идет напряженная работа.

Идет напряженная работа. Мы ведем переговоры с американцами. Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и ее нельзя выполнять публично Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Ранее Песков заявил, что для начала дипломатических контактов с Москвой Киев должен убрать юридические препятствия.

В Кремле также сообщили о готовности президента России к двусторонним переговорам с Украиной по вопросу прекращения огня.

На Украине прокомментировали инициативы о мирном урегулировании

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили FT, что они согласны с некоторыми идеями, выдвинутыми Трампом и его командой, не уточнив, о чем именно идет речь.

По данным издания, предложения США включают в себя развертывание европейского миротворческого контингента на Украине, а также отдельных, не входящих в НАТО военных сил для помощи в наблюдении за прекращением огня вдоль демилитаризованной зоны, охватывающей всю линию фронта протяженностью более 1000 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация будет обсуждать прекращение огня на встрече с американскими и европейскими представителями в Лондоне 23 апреля.

Глава государства также назвал условие для переговоров с Россией. По его словам, Киев готов к диалогу с Москвой, если будет прекращен огонь.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не признает Крым территорией России.

Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. (…) Этого не будет Владимир Зеленский президент Украины

22 апреля неназванный высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что Украина готова отказаться от 20 процентов территорий. По его словам, Киев пойдет на такой шаг, если признание территории российской будет «де-факто», а не «де-юре».

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американская сторона представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, который подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы.

