От Google потребовали продать браузер Chrome

NYT: Власти США потребовали разделить компанию Google из-за монополии на рынке

Власти США потребовали разделить компанию Google после того, как она была признана монополией в сфере поиска в сети. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Сообщается, что в качестве одного из требований Министерство юстиции США выдвинуло продажу браузера Chrome. По мнению ведомства, он занимает ключевую позицию в привлечении интернет-пользователей к сервисам Google.

Отмечается, что судебные слушания по этому делу продлятся три недели.

Комментируя заявления Минюста США, в Google отметили, что пользователи добровольно выбирают сервисы компании из-за их качества. Представители корпорации отвергли обвинения в нарушении антимонопольного законодательства.

О планах Минюста разделить корпорацию после признания ее монополистом ранее сообщалось в августе 2024 года. Корпорацию планировали принудить делиться большим объемом данных с компаниями-конкурентами, а также вывести подразделения, развивающие операционную систему Android и браузер Chrome.

Google признали монополистом на рынке поисковых систем 5 августа 2024 года. Федеральный суд округа Колумбия постановил, что компания злоупотребляла своим положением на рынке.