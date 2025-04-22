Появились подробности о получивших жилищный сертификат в Татарстане мигрантах

«Царьград»: Получивший жилищный сертификат Холзода основал школу Корана

Уроженец Таджикистана Мухиддин Холзода, чья семья получила жилищный сертификат в Нижнекамске (Республика Татарстан), является основателем школы Корана. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Руководитель Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора религиовед Роман Силантьев в разговоре с телеканалом отметил, что Холзода выглядит как типичный представитель радикального исламизма, на что указывает его борода. «Жителям Таджикистана до 40 лет не рекомендуют такие бороды отпускать, особенно без усов, поскольку это признак ваххабита, это прямой признак», — сказал он.

В начале марта мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил о вручении жилищных сертификатов двум многодетным семьям. Жители города обратили внимание на одну из них — Мухиддина Холзоду, Малику Тоирову и их четверых детей. Горожане заподозрили в обладателях сертификата мигрантов и возмутились.

Сам Холзода заявил, что переехал с родителями в Татарстан еще в 2004 году. Учился в общеобразовательной школе, затем в медресе при центральной мечети Нижнекамска и работал воспитателем в детских оздоровительных лагерях.

Ранее 22 апреля стало известно, что Муллин подал в отставку. Депутаты рассмотрят его заявление в четверг, 24 апреля.