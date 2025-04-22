Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 22 апреля 2025Россия

Появились подробности о получивших жилищный сертификат в Татарстане мигрантах

«Царьград»: Получивший жилищный сертификат Холзода основал школу Корана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Уроженец Таджикистана Мухиддин Холзода, чья семья получила жилищный сертификат в Нижнекамске (Республика Татарстан), является основателем школы Корана. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Руководитель Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора религиовед Роман Силантьев в разговоре с телеканалом отметил, что Холзода выглядит как типичный представитель радикального исламизма, на что указывает его борода. «Жителям Таджикистана до 40 лет не рекомендуют такие бороды отпускать, особенно без усов, поскольку это признак ваххабита, это прямой признак», — сказал он.

В начале марта мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил о вручении жилищных сертификатов двум многодетным семьям. Жители города обратили внимание на одну из них — Мухиддина Холзоду, Малику Тоирову и их четверых детей. Горожане заподозрили в обладателях сертификата мигрантов и возмутились.

Сам Холзода заявил, что переехал с родителями в Татарстан еще в 2004 году. Учился в общеобразовательной школе, затем в медресе при центральной мечети Нижнекамска и работал воспитателем в детских оздоровительных лагерях.

Ранее 22 апреля стало известно, что Муллин подал в отставку. Депутаты рассмотрят его заявление в четверг, 24 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ большого радиуса действия пересек границу России

    Раскрыты сроки выхода нового дешевого iPhone

    Мосбиржа остановила торги на срочном рынке

    Посол США на Украине записала прощальное видео

    Сотрудница УФСИН устроила дома вечеринку и разбила бутылку о голову участкового

    В России может стать меньше нового жилья

    Появились подробности о получивших жилищный сертификат в Татарстане мигрантах

    Раскрыты подробности об обнаруженном в водоеме в Москве мужчине

    Движение по М-11 «Нева» перекрыли из-за ДТП

    В российском городе мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости