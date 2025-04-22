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17:55, 22 апреля 2025Экономика

Предсказаны масштабы снижения нефтяных доходов России

Reuters: Доходы России от экспорта энергоносителей упадут на 15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В 2025-2027 годах доходы России от экспорта нефти и газа снизятся из-за падения цен на первую. Об этом со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития (МЭР) сообщило агентство Reuters.

В ведомстве полагают, что поступления сократятся на 15 процентов, что означает повышение нагрузки на бюджет, который и так обременен высокими расходами. В связи с этим агентство напомнило, что, по словам президента США Дональда Трампа, в 2025 году более низкие цены на нефть могут помочь положить конец конфликту на Украине.

Отмечается, что в этом году Россия надеется получить 200,3 миллиарда долларов от экспорта нефти и газа, что на 15 процентов меньше и результатов 2024 года, и сентябрьских оценок, на основании которых планировался государственный бюджет. В 2026 году доходы составят 220,4 миллиарда долларов, в 2027 году — 231 миллиард и 244,1 миллиарда в 2028 году.

Ранее цены на нефть снова начали падать после того, как на прошлой неделе продемонстрировали некоторый рост. Цена июньского фьючерса Brent на минимуме снижалась до 66 долларов за баррель.

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