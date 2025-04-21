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14:37, 21 апреля 2025Экономика

Цены на нефть вернулись к падению

Стоимость фьючерсов на Brent вернулась к падению из-за переговоров США и Ирана
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Caspian Pipeline Consortium / Handout / Reuters

Нефтяные котировки в понедельник, 21 апреля, вернулись к падению после роста на прошлой неделе. Цена июньского фьючерса Brent на минимуме опускалась до 66 долларов за баррель свидетельствуют данные биржи ICE.

Фьючерсы на WTI опускались до 62 долларов. По состоянию на 14:20 по московскому времени снижение составляет 2,5 процента (Brent) и 2,3 процента (WTI).

На рынок давят опасения по поводу ухудшения состояния мировой экономики из-за торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом, а также признаки прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Послабления для иранской нефти способны привести к увеличению предложения на рынке.

Тем не менее оба фактора остаются довольно слабыми. При провале переговоров оценки предложения снова могут измениться в большую сторону, а если Трамп все же снизит градус напряженности в противостоянии с торговыми партнерами, то мировая экономика, а вместе с ней и спрос на нефть вырастут сильнее нынешних ожиданий.

Ранее сообщалось, что аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs Group второй раз за апрель понизили прогноз по стоимости нефти в текущем году. Brent, по их оценкам, упадет до 63 долларов за баррель.

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