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15:23, 22 апреля 2025Бывший СССР

Президент еще одной страны посетит парад Победы в Москве

Президент Абхазии Гунба приедет в Москву на празднование Дня Победы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Абхазии Бадра Гунба приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил посол непризнанной республики в Москве Алхас Квициниа, передает РИА Новости.

«Президент Абхазии получил приглашение от Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях», — отметил он.

Президент России Владимир Путин 2 апреля поздравил Бадру Гунбу с вступлением в должность президента Абхазии. Он также пригласил нового главу государства принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Москве 9 мая.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует посетить Москву на 9 мая. Он также рассказал, что на него оказывается давление из-за будущей поездки.

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