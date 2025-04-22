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15:59, 22 апреля 2025Россия

Приставы лишили автомобиля потерявшего конечность ветерана СВО

В Волгограде приставы лишили машины ветерана, который потерял конечность на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Волгограде судебные приставы лишили автомобиля ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание РИАЦ со ссылкой на прокуратуру региона.

Машину местной жительницы приставы арестовали и доставили на штрафстоянку в марте. При этом тот факт, что фактически автомобилем пользовался ветеран СВО, учтен не был. В прокуратуре пояснили, что мужчина лишился на СВО конечности, а машину использовал для доставки гуманитарной помощи.

После вмешательства надзорного ведомства автомобиль вернули законному владельцу.

Ранее жительница Челябинска, которая ушла на СВО, стала должницей с арестованными счетами. Их заблокировали по требованию управляющей компании, перед которой у россиянки имелся коммунальный долг.

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